Verlieslatend Additive Industries uit Eindhoven zoekt investeerder voor ‘sleutelproject’

Veel klanten klagen over kraskaar­ten­ac­tie van Albert Heijn: ‘Ik erger me dood’

EINDHOVEN - Jan van Bree (86) uit Eindhoven is er helemaal klaar mee: de gratis producten die hij won met een kraskaartenactie van Albert Heijn, zijn steeds niet op voorraad. Hij is niet de enige. Online regent het klachten over de actie.

23 augustus