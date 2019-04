Vermeende rasta-overvaller woonde gewoon tussen de senioren in Eindhoven: ‘Baba was een echte charmeur’

Aarzeling Eindhoven bij proef legale wiet

14:40 EINDHOVEN - Het Eindhovense gemeentebestuur is blij dat er eindelijk duidelijkheid is over hoe de proef met het legaal telen van wiet er uit ziet. Maar of Eindhoven is ook zal aanmelden voor deelname van de stad aan die proef valt nog te bezien. Het college van B en W gaat zich nader beraden over de exacte inhoud daarvan en de daaraan verbonden voorwaarden.