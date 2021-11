Verongelukte jongens allen leerling De Rooi Pannen: ‘Impact op school is enorm’

Amber (11) zet door dankzij Ranomi: ‘Ze zei dat het niet uitmaakte dat ik laatste was’

EINDHOVEN - Overdag zelf strijden in het zwemwater, in de avond vanaf de tribune kijken naar de beste zwemmers van de wereld. Dat was het idee achter de Eindhoven Team Challenge, tijdens het toernooi van de International Swimming League in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion. Het eerste deel bleek een succes. Het tweede ging niet door, omdat het kabinet publiek bij sportwedstrijden heeft verboden, nota bene vanaf deze zaterdagavond.

5:46