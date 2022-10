Verrassend kleed van 5000 kilo vieze wol

,,Het begon met een telefoontje van de gemeente Rotterdam. Of ik iets kon bedenken voor de wol van de tweeduizend schapen die de stad begrazen. Die wol wordt weggegooid, omdat niemand er iets mee kan. De kwaliteit van Nederlandse wol is slecht, zeggen veel mensen. Ik ken die schapen, ik zie ze vaak als ik vanuit mijn woonplaats in de Betuwe naar Rotterdam rijd, ze grazen vaak bij de Van Brienenoordbrug. De gemeente Rotterdam was een geweldige opdrachtgever die samen met mij dit avontuur wilde aangaan. ”

,,De wol bleek precies in een zeecontainer te passen. We hebben het in de haven van Rotterdam ingeladen voor vervoer naar een wolwasserij in Engeland. Het was twee weken na de Brexit en we gingen een vrachtwagen vol dierlijk materiaal het Kanaal over sturen. Vanwege de coronabeperkingen kon ik zelf niet mee reizen. Ondanks alles is het gewoon aangekomen. De wolwasserij, en ook een spinnerij in Ierland deden zelfs graag mee met dit experiment. De wol zat vol met een weerbarstig soort Rotterdamse distel die ze nog nooit gezien hadden, maar het is ze gelukt om het te wassen en te kammen.”

,,De zes soorten garens die we uiteindelijk terugkregen, waren verrassend mooi. Ik had ook een berg vervezelde wollen truien meegestuurd, die aan een aantal garens een spikkeleffect gaven. Daar hebben we klassieke Donegal tweed van laten weven. Toen ik zag dat die halfproducten van best goede kwaliteit waren, heb ik de stap gezet om ook eindproducten te maken. Samen met CS Rugs in Asten hebben we een getuft kleed van vier bij vier meter gemaakt, waarop in reliëf een deel van de stad Rotterdam is afgebeeld. Met de plekken waar de schapen vaak grazen.”

,,Naar de Dutch Design Week neem ik een berg gekaarde wol mee waar mensen aan mogen voelen. Ik laat de garens zien en de producten die we ermee hebben gemaakt, waaronder een bomberjack en een tweedjasje. Ik heb ook geëxperimenteerd met het maken van naaldvilt bij Havivank in Tilburg; we ontwikkelen nu vilt voor de hamertjes in het binnenwerk van een piano. Ik wil laten zien dat ook de zogenaamd ‘slechte’ Nederlandse wol vol kansen zit.”

,,Twintig jaar geleden ben ik afgestudeerd aan de Design Academy met truien van de wol van één schaap. Ik heb sindsdien veel ervaring opgedaan, waar ik nu op kan bouwen. Wol is een waanzinnig mooi materiaal dat mij echt aan het hart gaat.”

De Zachte Stad, te zien in de expositie Things That Matter, locatie Microlab.

Volledig scherm Ontwerpster Christien Meindertsma in haar atelier. © Jan de Groen