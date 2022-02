Verslaafde verpleegkundige jat jarenlang zware pijnstillers en krijgt beroepsverbod in Eindhoven

De verpleegkundige begon in 2016 te werken in een ziekenhuis. Na een jaar werd hij al weggestuurd vanwege het stelen van pijnstillers voor eigen gebruik. De man erkende wat hij had gedaan en ging naar een verslavingskliniek.

Ook weggestuurd

Daarna kreeg hij een baan bij een ander ziekenhuis. Ook al had de inspectie hem aangeraden te vertellen over zijn eerdere verslaving, de verpleegkundige vertelde er niets over. Even later ging de man ook in dit ziekenhuis de fout in en werd hij in 2019 opnieuw weggestuurd.