Vertrekkende Nienke Meijer van Fontys is wars van ‘ego-dingetjes’

Gevraagd naar haar jeugd voel je hoe het ongemak haar bestuurskamer op het Fontys-complex aan de Rachelsmolen in Eindhoven vult. Over zichzelf praten vindt Nienke Meijer (54) ‘ingewikkeld’. „Het voelt al snel als een ego-dingetje.” En daar is de bestuursvoorzitter van Fontys wars van, ego-dingetjes. Al is ze te bescheiden om het zelf met zoveel woorden te zeggen.