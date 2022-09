Verzekeraar en zorgautoriteit wisten van onterechte fysiokosten bij Lunet Zorg, maar grepen niet in

Ministerie door het stof in Tongelre, maar de indruk dat spoorvia­duct er al zeker komt is hardnekkig: ‘Er hangt een gigantisch zwaard boven de wijk’

EINDHOVEN - Een ‘veel te gedetailleerd’ rapport over de bouw van een spoorviaduct heeft Tongelre in onzekerheid gestort. Het ministerie ging woensdagavond bij bewoners door het stof. Maar de indruk dat de Eindhovense buurt voor voldongen feiten is geplaatst, is hardnekkig.

29 september