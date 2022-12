Verzet tegen Eindhovens museum Vonk blijft groot, spanning stijgt nu definitief besluit nadert

Intertoys krijgt nieuwe winkel in Eindhoven­se Heuvel, ook plannen voor horecap­lein bij Muziekge­bouw

EINDHOVEN - Intertoys krijgt een grote nieuwe winkel in winkelcentrum Heuvel in Eindhoven. De speelgoedwinkel krijgt straks een entree op de begane grond. Ook in de rest van het winkelcentrum verandert er het nodige, zo komt er in de hal van het Muziekgebouw een groot horecaplein.

1 december