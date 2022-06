Vier mannen aangehouden bij inval op woonwagenkamp in Eindhoven, onderzoek naar drugs en wapens

Gestolen scooter verkocht via Telegram, politie weet de verkoop te stoppen bij winkelcen­trum Woensel

EINDHOVEN - De politie in Eindhoven heeft donderdag heling van een scooter weten te stoppen bij winkelcentrum Woensel. Agenten in burger keken op afstand mee met de verkoop, die via Telegram was aangekondigd.

4 juni