Vier overvallers bedreigen personeel Kruidvat met hakbijl en vuurwapen in Eindhoven

Geen frietjes meer bij ‘Opa Friet’ in Tongelre

19:44 EINDHOVEN - Snackbar Jolisa in Tongelre is niet meer. Johan Clausing zwaaide 27 jaar de scepter in een van de oudste snackbars van Eindhoven. ,,Maar het is mooi geweest, 60 uur per week werken gaat je niet in de koude kleren zitten. Samen met Tanja, die al zeven jaar met mij samenwerkt, hebben we een optelsom gemaakt. Met als uiteindelijk besluit: waarom wachten tot het einde van het jaar, we stoppen gewoon nu.”