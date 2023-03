Vier van de zes jongerenwerkers weg in Geldrop-Mierlo: ‘Dan heb je wel een probleem’

GELDROP-MIERLO - Het jongerenwerk in Geldrop en Mierlo is naarstig op zoek naar jongerenwerkers. De arbeidsmarktkrapte slaat in deze branche genadeloos toe. ,,Onze jongerenwerkers worden gewoon geronseld”, zegt LEVgroep-manager Ronald van Litsenburg.

Zes jongerenwerkers zouden in Mierlo en (vooral) Geldrop actief moeten zijn. Maar door het grote verloop komt daar niets van terecht. Van Litsenburg: ,,Als er van de zes jongerenwerkers vier weg zijn, dan heb je wel een probleem. Want je komt bijna niet aan nieuwe.”

Talenten ontwikkelen

De LEV-groep haalde twee jaar geleden de aanbesteding binnen om voor een periode van vier jaar in Geldrop-Mierlo het jongerenwerk vorm te geven en uit te voeren. Vier keer 385.000 euro had de gemeente er voor over. Opdracht was om jongeren ‘binnen te halen’ en ze zo te begeleiden dat ze hun mogelijkheden en talenten ontwikkelen.

De gemeente wilde af van ‘de oude stijl jongerenwerk’: voorkomen dat jongeren in de jeugdzorg terechtkomen en dat ze zorgen voor overlast. Jongeren moeten ervaringen kunnen opdoen en op zoek gaan naar hun talenten. Daarom werkt LEV samen met andere organisaties. ,,Bijvoorbeeld met Downtown Promotions, Kommus, De Hechte Band, de bieb, Weeffabriek en Kunstkwartier”, somt Van Litsenburg op. ,,Want jongerenwerk is voor iedereen, niet alleen voor de groep die extra aandacht nodig heeft.”

Momenteel zijn er nog drie vacatures bij het jongerenwerk. De hoop is dat die per 1 mei ingevuld zijn.

Quote Het gaat er toch om dat je bent waar de jongeren zijn Ronald van Litsenburg, LEVgroep

De jongerenwerkers van de LEVgroep zijn vooral actief in Geldrop. In jongerencentrum de Luuk (achter het Weverijmuseum aan de Molenstraat) en ook ‘op straat’: ,,Het gaat er toch om dat je bent waar de jongeren zijn”, aldus Van Litsenburg. ,,Er is een groot verschil tussen Mierlo en Geldrop. Mierlo heeft toch een hechtere gemeenschap, waardoor jongeren ook makkelijker aansluiting vinden bij bestaande verenigingen en initiatieven.”

Toegankelijker maken

Behalve het grote verloop onder personeel, had het jongerenwerk in de eerste anderhalf jaar van de aanbestedingsperiode ook te kampen met corona. ,,Maar in die tijd konden we mooi het jongerencentrum verbouwen. Het pand had aan de voorkant geen ramen. Je kon dus vanaf de straatkant niet naar binnen kijken. Daarbij keken veel ouders er toch al niet positief naar.”

De verbouwing, naamswijziging (The Lounge werd Luuk) en het niet meer alleen focussen op risicojongeren moeten het jongerenwerk toegankelijker maken. En natuurlijk het snel vullen van de vacatures.