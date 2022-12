Vier voetgangers geschept door auto in Eindhoven, traumaheli geland

Gesloten restaurant vindt maas in de wet en bezorgt nu letterlijk via de achterdeur

EINDHOVEN - Een door de burgemeester gesloten restaurant neemt toch elke avond bestellingen van klanten aan. De gemeente Eindhoven heeft de vergunning van een eettent in de Kruisstraat geweigerd, maar medewerkers mogen wél via de achterdeur maaltijden bezorgen, ‘ook in dezelfde straat’.

7 december