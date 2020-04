Vijf dagen lang geen treinen tussen Eindhoven, Den Bosch en Tilburg

41-jarige verdachte twee jaar later aangehou­den voor gewelddadi­ge insluiping in Eindhoven

14:37 EINDHOVEN - De politie heeft afgelopen week een verdachte aangehouden van een insluiping in 2017 met geweld in een woning aan de Bouvigne in Eindhoven. Dit gebeurde na een DNA-match met gevonden DNA van destijds.