Vijf verdachten opgepakt voor avondklokrellen in Eindhoven en Den Bosch

Vier personen zijn aangehouden omdat zij betrokken waren bij de rellen in Eindhoven. Een van hen is een 67-jarige man uit Barendrecht die is aangehouden voor opruiing. Een 17-jarige jongen uit Waalre en een 20-jarige man uit Geldrop zijn beiden opgepakt voor openlijke geweldpleging. Ook is een Gemertenaar (39) in de boeien geslagen. De dertiger zit vast voor diefstal uit de Jumbo-supermarkt op het Eindhoven Centraal en voor stelen uit een auto van ProRail. Ook hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging.