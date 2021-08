Vijf vragen over Philips Pensioen-hack: ‘De situatie baart toch nog even zorgen’

video Eindhovens oudste raadslid (83) protes­teert bij onbewoond huurhuis tegen onnodige leegstand

10 augustus EINDHOVEN - Het 83-jarige Eindhovense raadslid Dré Rennenberg is dinsdag in de wijk Tivoli begonnen met een protestactie tegen leegstand in tijden van woningnood. Bij een onbewoond huurhuis van woningcorporatie Woonbedrijf in de Zebrastraat werd een spandoek opgehangen. Later volgen vergelijkbare acties in andere wijken zoals Tongelre en Gestel.