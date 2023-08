Vijftig jaar Catharina Ziekenhuis: minder bedden, meer innovatie en laten zien waar je goed in bent

Dankzij Jan Tops heeft de paarden­sport zijn eigen miljoenen­bal: Champions League doet Valkens­waard aan

De Champions League van de paardensport is dit weekeinde te bewonderen in Valkenswaard. In de achtertuin van Jan Tops, de grondlegger van de Global Champions Tour die daarmee ‘zijn’ paardensport naar een hoger plan heeft getild. Met duizelingwekkende bedragen in de prijzenpot.