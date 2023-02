Vlees stoer? Bij Mr. No Meat niet meer, daar is het na vijf jaar verbannen uit de keuken

EINDHOVEN - Een honderdtachtig graden-draai, zo kun je de switch van Mr. Meat naar Mr. No Meat wel noemen. Na vijf jaar gaat het vleesrestaurant in de Down Town Gourmet Market in Eindhoven volledig over op vegetarisch. ,,Laat de stoere vleesmannen maar komen proeven”, zegt eigenaar Nicky van Westenbrugge lachend.