Vleesbedrijf Van Loon Group uit Son koopt weer bedrijf voor verse maaltijden

Zo lijkt PSV het dit weekend tegen Excelsior te gaan aanpakken: Benitez is terug

Keeper Walter Benitez en Jarrad Branthwaite zijn zaterdagavond terug bij PSV, dat thuis speelt tegen Excelsior. De goalie had een knieblessure en is inmiddels volledig hersteld. ,,Hij staat in de goal”, bevestigde Ruud van Nistelrooij daags voor het treffen tegen de Rotterdammers.