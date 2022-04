Vliegende start voor Oekraïense school in Eindhoven, maandag eerste schooldag voor 130 kinderen

Britse soulband Mamas Gun verliefd op Nederland­se popzalen. ‘Geweldig, zo mooi vind je ze niet in Engeland’

EINDHOVEN - Het is geen glad promotiepraatje. Zanger Andy Platts klinkt oprecht: ,,Nederland is een van de beste muzieklanden ter wereld. Heel fijn om hier te toeren”, zegt de frontman van de Engelse soulband Mamas Gun. ,,Nederlanders houden van live-muziek. De zalen en medewerkers zijn geweldig: ze zorgen goed voor artiesten. Man, dat vind je niet in Groot-Brittannië.”

