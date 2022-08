Vliegtuig onderbreekt start op Eindhoven Airport na botsing met vogel

Eindhoven­se zwerver (29) riskeert dertig maanden cel na neersteken stadsge­noot; noodweer of poging tot doodslag?

DEN BOSCH/EINDHOVEN - Was het noodweer of stak een 29-jarige Eindhovenaar bewust een stadsgenoot in de nek die daardoor zwaargewond raakte? Het Openbaar Ministerie denkt het laatste en heeft daarom een gevangenisstraf van dertig maanden tegen hem geëist.

16 augustus