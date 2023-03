Vliegtuig van Ryanair krijgt klapband bij landing op Eindhoven Airport

PSV ziet Max niet meer terugkeren, Eintracht wordt vanwege één voorwaarde definitief eigenaar

Linksback Philipp Max keert definitief niet meer terug bij PSV. Hij ging in de afgelopen transferperiode op huurbasis naar Eintracht Frankfurt, met een koopoptie voor twee miljoen euro. Dat was een verplichte optie (uitgestelde koop), waaraan nog één belangrijke voorwaarde was verbonden.