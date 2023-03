Voetbal- en hockeyclub Heeze samen in bestaand clubgebouw van RKSV Heeze, dat wordt uitgebreid

Prijs voor ‘Instagram­poë­zie’ feestelijk uitgereikt in Parkthea­ter Eindhoven

EINDHOVEN - Wie is de beste Instagramdichter van Nederland en België? Zaterdag 25 maart wordt dat bekend gemaakt in het Parktheater in Eindhoven. De ‘Instapoëzieprijs’ AMAI is in het leven geroepen om de vele online dichters onder de aandacht te brengen. De avond wordt afgesloten met het ‘Instadichtersbal’.