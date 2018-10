Voetganger omgekomen bij aanrijding in Eindhoven, doorrijder meldt zich

VIDEO Scooter gevonden in plas in Stadswan­del­park in Eindhoven; mogelijk gebruikt bij plofkraak pinauto­maat

26 oktober EINDHOVEN - In een plas in het Stadswandelpark in Eindhoven heeft de politie een scooter aangetroffen. Deze scooter is vermoedelijk gebruikt bij de plofkraak op een pinautomaat aan het Franz Leharplein in Eindhoven.