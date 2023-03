Volgend jaar de halve marathon lopen: ‘Samen met mijn twee dochters, hoe leuk zou dat zijn?’

EINDHOVEN - Nog wat bezweet van de eerste les weten Amber (29) en Sylvia (53) Brouns uit Eindhoven al dat ze hier mee doorgaan. Het Start to Finish programma van Atletiek Eindhoven - hardlopen voor beginners - bevalt nu al goed en smaakt naar meer. Maar wel in clubverband.

En het doel is ook al vastgesteld. Volgend jaar willen ze de halve marathon doen. Sylvia: ,,Samen met mijn jongste dochter. Zij heeft de halve vorig jaar gelopen. Maar hoe leuk zou het zijn als we dat gezellig met zijn drieën doen?” Dit jaar is de halve marathon nog te hoog gegrepen, denken ze. ,,We bereiden ons liever goed voor, op een gezond tempo. Maar we kunnen wel wat kortere runs doen, zoals de Beekloop.” Het doel van Start to Finish is 25 minuten aan een stuk hardlopen.

Lopen in een groep is ideaal

Beiden hebben ze vroeger wel wat aan sport gedaan, Amber zelfs fanatiek Jiu Jitsu in haar studententijd, maar nu ligt het toch al weer wat jaren stil. Om fitter te worden, lekkerder in hun vel te zitten en conditie op te bouwen zijn ze afgelopen zaterdag begonnen met hardlopen. Amber: ,,Het is gewoon best lastig om als volwassene een groepssport te vinden als je de sport nooit beoefend hebt. Lopen in een groep is ideaal.” Dat vindt Sylvia ook, vooral omdat er begeleiding is: ,,Omdat ik hartritme stoornissen heb ben ik wat bang om te sporten. Hier wordt heel goed op mij gelet en dat vind ik geruststellend.”

Quote In clubver­band lopen houd je beter vol, omdat er ook een sociale druk is. Iedereen weet als je een keer niet bent geweest. Amber Brouns

Ze zien de komende zeven weken vol vertrouwen tegemoet. Elke woensdag en zaterdag is er een uur training. Op zaterdag krijgen ze een half uur voor de training allerlei nuttige informatie over schoenen, voeding en andere onderwerpen. Ook komt er dan een podoloog en een fysiotherapeut langs. Amber: ,,Dat maakt het verschil met zelf thuis gaan lopen of hier. Dan houd je het ook beter vol, omdat er ook een sociale druk is. Iedereen weet als je een keer niet bent geweest.”

De trainers zien alles

Sylvia vult aan: ,,Het is ook leuk en gezellig om in een club te lopen. Het niveau is heel gemixt. Er zijn mensen die nog nooit gelopen hebben, maar ook herintreders en lopers die een blessure hebben gehad. De trainers houden iedereen in de gaten en zien alles.”

Trainer Ben van der Plas begeleidt de dames en is erg enthousiast over het programma. ,,En de deelnemers ook. Als ze eenmaal de smaak te pakken hebben dan blijven ze vaak wel hangen en stappen over naar bijvoorbeeld Onderweg Naar Marathon Eindhoven. We organiseren altijd verschillende lopen waar iedereen aan mee kan doen.” Zelf loopt hij zondag zijn zoveelste halve marathon in Lissabon. ,,Hoeveel? Ach, ik weet het niet eens meer. Wij lopen er zoveel.”

Twee keer per jaar kunnen mensen starten in het programma voor beginners. In september is er weer een nieuwe ronde.