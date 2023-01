Volwassen worden biedt kansen én geeft zorgen, Jong040 vraagt aandacht voor armoede onder jongeren

Jong040 is een groep jongerenambassadeurs met jongeren van 15 t/m 27 jaar. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies over actuele onderwerpen. Nu komen ze dus met een rapport over armoede. Daarin pleiten ze onder andere voor de oprichting van een jeugdloket voor vragen over bijvoorbeeld financiën en een soort voedselbank voor jongeren.

Straatinterviews

Voor het advies hadden de jongeren ambassadeurs gesprekken met bijvoorbeeld gemeenteraadsleden, de jeugdraad, vrijwilligers van de Werkplaats Financiën en organisaties zoals bijvoorbeeld Neos. Ook werden straatinterviews gedaan en workshops met leerlingen van het Summa College over armoede.

Jong040 richt zich op jongeren tussen de 16 en 24 jaar maar heeft bij het rapport over armoede specifiek aandacht voor de groep die 18 jaar wordt. Een overgang waarbij ze opeens niet meer of juist wel onder bepaalde regelgeving of voorzieningen vallen.

Laagdrempelig

Volgens het rapport zijn er in Eindhoven al de nodige organisaties die zich inzetten voor de begeleiding bij geldproblemen, ook onder jongeren. De ambassadeurs pleiten voor een betere samenwerking en de introductie van een jeugdloket. Met instanties die zich specifiek op jongeren richten en waar gewerkt wordt op een manier die jongeren prettig vinden. Laagdrempelig en overzichtelijk.

Een ander advies gaat over hulp vanuit de gemeenschap, bijvoorbeeld het project Maatje040 waarbij vrijwilligers worden gekoppeld aan hulpbehoevenden. Hulp aan jongeren in armoede moet volgens de ambassadeurs specifiek benoemd worden als optie. Ook moet er volgens Jong040 een online platform komen waar jongeren terecht kunnen voor het bespreken van armoede.

Voedselbank voor jongeren

Wat betreft regelingen waar jongeren onder de 18 jaar niet voor in aanmerking komen, noemt Jong040 de voedselbank. De club adviseert dan ook een inzamelpunt voor specifiek die groep. Voor een voedselpakket maar ook kleding, sportartikelen en lesmateriaal bijvoorbeeld. Eventueel in samenwerking met de voedselbank, zo staat in het advies.

Milou van den Hurk deed de begeleiding van de jongerenambassadeurs. Ze hoopt dat het rapport de politiek aan het denken zet. ,,Want het probleem van armoede onder jongeren wordt denk ik alleen maar groter. Het leven wordt steeds duurder en het is ook voor jongeren vrij makkelijk om zich in de schulden te steken. Bijvoorbeeld door dingen op afbetaling te kopen.”

Reactie gemeente

Tegelijkertijd is de drempel om over geldproblemen te praten hoog, zo stelt Van den Hurk. ,,Ik hoop dat de gemeente dan ook serieus naar onze aanbevelingen kijkt. Jongeren zijn immers de toekomst, zo hoor je vaak. We krijgen volgende week als het goed is een reactie van wethouder Saskia Lammers dus ik ben benieuwd.”

Een deel van de adviezen van Jong040 komt overigens al terug in het armoedebeleid van de gemeente. Eerder deze maand kwam het college met een update voor de plannen voor 2023. Zo wordt er dit schooljaar in 45 klassen in het middelbaar- en beroepsonderwijs financiële educatie aangeboden. Ook werkt de gemeente aan een zogeheten goodiebag die jongeren moeten krijgen als ze 18 jaar worden. Met informatie over bijvoorbeeld geldzaken.