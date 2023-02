Voor EK opgeviste atleet Tim Verbaandert derde op topmeeting in Madrid

Jeugd IVN Hee­ze-Leen­de aan de slag met fossielen en stenen

HEEZE-LEENDE - De jeugd van IVN Heeze-Leende krijgt zondag 26 februari alles te weten over stenen en fossielen. De actieve informatieochtend is van 10.00 tot 12.00 uur in De Sleutelbloem aan de Strabrecht 14 in Heeze.