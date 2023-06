Voor in je agenda: deze festivals wil je niet missen in Eindhoven

Column Helmond, daar praten de mensen in Parijs nou over

Twee weken geleden wandelden wij door een regenachtig Parijs. We kwamen er aardig doorheen, in regenjas en met paraplu, maar we hebben er ooit gezelliger dagen meegemaakt. Gelukkig kwam de zon soms toch even door. En ach, het blijft toch Parijs.