Voor ‘welzijnsvragen’ voortaan naar Geldropse Weeffabriek; daar staat de LEVgroep-gastvrouw/heer klaar

Rechter kraakt handelen Best rond arbeidsmi­gran­ten­dorp; bouwplan terug op tafel

BEST - De gemeente Best moet de vergunningsaanvraag voor de bouw van een 'arbeidsmigrantendorp’ aan De Maas alsnog in behandeling nemen. De manier waarop het veelbesproken plan aan de kant werd geschoven, kan volgens de rechter niet door de beugel.