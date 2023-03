Voorjaarswandeling met AVGM Best in Waalre

Vijf grote vaten gevonden op parkeer­plek in Eindhoven, politie onderzoekt of er drugsafval in zat

EINDHOVEN - De politie doet donderdagavond onderzoek naar een aantal gedumpte IBC-vaten op een industrieterreintje in Eindhoven. In zo’n vat kan zo’n 1000 liter vloeistof. Mogelijk heeft er drugsafval in gezeten.