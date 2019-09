Voormalig PSV-voorzitter Harry van Raaij verbreekt zakenrelatie met Fons Spooren

De zoons van Van Raaij benadrukken dat het gaat om relatief geringe bedragen en dat ze een dikke streep willen zetten onder het verleden. In overleg met vrouw en kinderen is daarom een punt gezet achter de jarenlange zakenrelatie tussen Van Raaij en Spooren.

Failliet

Voormalig PSV-directeur Spooren uit Netersel werd vorig week persoonlijk failliet verklaard. Verhalen over hoogopgelopen schulden en onbetaalde leningen stapelen zich sindsdien op. Schuldeisers suggereerden dat ook Harry van Raaij ernstig is gedupeerd. Zijn zoons Edwin en Hans van Raaij kunnen dat ontzenuwen na een analyse van de bankrekening van hun vader.

De zoons zeggen dat ze in verband met de broze gezondheid van hun 83-jarige vader zijn geldzaken hebben geïnventariseerd. Door de ontwikkelingen rondom zakenpartner Fons Spooren kwam de zoektocht in een stroomversnelling. ,,We hebben de bankafschriften van de laatste tien jaar bekeken en de grote uitgaven en inkomsten op een rij gezet. Er gingen grote bedragen uit maar er kwamen ook grote bedragen binnen. Maar onder aan de streep zijn we er niet ongerust door geraakt’’, aldus Edwin van Raaij.

Beperkt

,,Er is inderdaad geld van hem geleend en niet terugbetaald maar dat gaat uiteindelijk om een paar duizend euro’’, voegt Hans van Raaij toe. Zijn broer Edwin benadrukt dat het gaat om relatief beperkte bedragen. ,,Voor de buitenwacht gaat het misschien om veel geld maar het is een andere wereld. Hij heeft iets meer te besteden. Je moet dat niet uit het oog verliezen.’’

De kinderen hebben ook niet de indruk dat hun vader is bedrogen of opgelicht. ,,Je hebt investeringen die geld opleveren investeringen die niks opleveren. Hij was er zelf bij.’’

Vertrouwenspersoon

Van Raaij haalde Spooren in 1997 binnen bij PSV als commercieel directeur. Als de politie Spooren in 2003 arresteert voor ontucht met minderjarige jongens in het Anne Frankplantsoen moet hij vertrekken bij de club. De vriendschap tussen beiden overleefde. ,,Fons is altijd een vertrouwenspersoon geweest voor mijn vader. Ze hebben al twintig jaar een persoonlijke band. Hij heeft hem altijd vergeven en gesteund.’’

Harry van Raaij zal zich daarom ook niet aansluiten bij andere schuldeisers in het faillissement van de zakenman uit Netersel. Zoon Hans: ,,We doen dat bewust niet.’’ Zoon Edwin: ,,Een vriendschap is meer waard dan een paar duizend euro.’’

Rust