Voormalig RKC-spits Mark Janssen helpt mensen hun sportieve leven beteren

Het kan verkeren. Ja, dat vindt Mark Janssen (26) ook. Toch is hij blij met de koers die hij momenteel vaart. Natuurlijk begin het te kriebelen als hij de Champions League-hymne op televisie hoort. Of als hij de Eredivisie-samenvattingen op Studio Sport ziet. Spijt van zijn keuze heeft hij echter niet. ,,Ik ben blij dat ik mijn eigen praktijk ben gestart. Ik ben nu een jaar onderweg en het gaat naar behoren, moet ik bekennen."

Janssen gaat rustig zitten, neemt een slokje van zijn koffie en begint bedachtzaam zijn verhaal. De geboren en getogen Eindhovenaar weet zijn hele leven niet beter dan dat hij met zijn kicksen over een trainingsveld rent. Trainen, trainen en nog eens trainen. Met zo nu en dan een wedstrijd.

Die tijden zijn voorgoed voorbij. Janssen helpt zijn medemens voortaan op weg. Hij verwelkomt mensen die hun leven willen beteren. Die hun manier van eten aan willen passen. Die van de voormalig RKC- en Helmond Sport-spits willen horen hoe zij weer in hun sportieve hum kunnen komen. Die rol bevalt hem goed, heel erg goed. In voetbaltermen: ,,Ik geef liever de pass dan dat ik hem zelf binnenschiet.”

Quote Ik geef liever de pass dan dat ik hem zelf binnen­schiet Mark Janssen helpt mensen om weer in hun sportieve hum te komen

In de opleiding van Willem II, en later RKC, doorloopt de voormalig prof alle jeugdteams. Eén doel heeft hij: hoog komen en niet 'ergens in de Jupiler League (tegenwoordig Keuken Kampioen Divisie, red.) blijven steken'. ,,Het eeuwige trainen en voetballen wierp zijn vruchten af. Toen ik achttien jaar was tekende ik bij RKC mijn eerste profcontract. Toen kon het echte werk beginnen", blikt hij terug.

Klaar met het wereldje

De Eindhovenaar groeide uit tot jeugdinternational en maakte in 2011 zijn profdebuut bij RKC. In april 2012 scheurde hij de voorste kruisband van zijn rechterknie af en speelde hij na zijn revalidatie een seizoen bij Helmond Sport. Na dat seizoen besloot hij te stoppen met profvoetbal. Janssen was naar eigen zeggen een beetje klaar met het wereldje.

,,Je sociale leven lijdt eronder. Als ik op een verjaardag was en een pilsje dronk, kreeg ik daar meteen vragen over. Ik ben een gevoelsmens, wilde me niet telkens hoeven verantwoorden", herinnert hij zich die tijd. Hij stortte zich in de maatschappij, vond een baan bij Philips, maakte daar orders klaar. Ondertussen verdiende hij een zakcentje bij op amateurniveau en maakte Janssen zijn doelpunten bij VV UNA en later VV Geldrop. Afgelopen seizoen hing hij zijn voetbalschoenen wederom aan de wilgen en liet zich omscholen tot personal trainer.