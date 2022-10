Voorrang voor agent en docent op Eindhovense huizenmarkt? Makkelijker gezegd dan gedaan

EINDHOVEN - Voorrang op de huizenmarkt voor de agent, leraar en verpleegkundige was een van de opvallende punten van de nieuwe coalitie in Eindhoven. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De coalitiepartijen zitten (nog) niet op één lijn.