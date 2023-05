Voorzitter college van bestuur TU/e laat actievoerende studenten wegslepen en helpt zelf een handje mee

Bob Peeters moet ook volgend seizoen de trainer zijn van Helmond Sport, club wil assistent wegplukken bij FC Twente

De kans is aannemelijk dat Bob Peeters ook volgend seizoen hoofdtrainer is van Helmond Sport. De 49-jarige Belg en de club uit de Keuken Kampioen Divisie zijn momenteel in onderhandeling over verlenging van het aflopende contract.