Voorzitter wijkcentrum ’t Trefpunt stopt, ‘Het is tijd voor een andere invulling’

’t Trefpunt is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Ge Wonink is gestopt en wil het stokje overdragen aan iemand met dezelfde passie voor het wijkcentrum als hijzelf

Met pijn in zijn hart heeft Ge Wonink (75) zijn functie als voorzitter bij stichting ’t Trefpunt in de wijk de Tempel neergelegd. Zijn motto: ‘Als je op je top zit stoppen’, maar het wijkcentrum helemaal loslaten kan hij nog niet.

De voornaamste reden voor zijn stap is zijn vrouw Mieke. Dit jaar is het echtpaar vijftig jaar getrouwd. Na vijftig jaar veel vrijwilligerswerk gedaan te hebben en dus veel van huis te zijn geweest, komt er meer tijd voor elkaar. Wonink: ,,Mijn zoon en dochter vroegen aan me of het niet mooi geweest is. Maar ik ga niet weggooien wat ik in de negen jaar heb opgebouwd.”

Carrière bij de politie

De in Den Haag geboren Wonink heeft het grootste gedeelte van zijn werkzame leven bij de politie gewerkt. In 1977 is hij naar Eindhoven verhuisd waar zijn vrouw vandaan komt. Hier heeft hij vierentwintig jaar gewerkt bij de afdeling ‘Jeugd en Zeden’. Al snel start hij met vrijwilligerswerk in Eindhoven, alles opnoemen is niet doenbaar.

Zijn eerste kennismaking met carnaval leidde tot het voorzitterschap bij carnavalsvereniging de Lichtstadnarren. ,,Wat was dat geweldig carnaval. Ik wist niet wat het was. Vijftien jaar ben ik voorzitter geweest. Het was een leuke tijd.”

In 2014 is hij bij ’t Trefpunt terecht gekomen. ,,Het was hier ten dode opgeschreven. De verwachting was dat het tegen de vlakte zou gaan. We zijn begonnen met het opknappen van de foyer.”

Groot succes

Na veel flyeren om de bewoners van de wijk binnen te krijgen en te horen wat ze wilden, komen de eerste activiteiten van de grond. Kinderdisco, Sinterklaasfeest, kienen en een blaaskapellenfestival. Hij heeft veel uitgeprobeerd tot dat uiteindelijk de muziekmiddagen ‘Back tot he Sixties’ werden geïntroduceerd. Meteen een groot succes! Op zondagen zit de grote zaal helemaal vol.

Het muziekprogramma is de reden dat Wonink nog te vinden is in ’t Trefpunt. Hij helpt mee opzetten, sjouwt wat rond en maakt praatjes. En nee zeggen als mensen hem om hulp vragen kan hij niet. ,,Een arm om de schouder leggen doe ik het liefst.”

Tijd voor vrouw en PSV

Het afscheid is dus moeilijk. ,,Het is echt niet altijd feest geweest hoor. De communicatie met de gemeente Eindhoven liep niet altijd even soepel en je moet veel regelen. Maar nu is het tijd voor een andere invulling. Op vakantie met Mieke en tijd voor mijn ‘cluppie’ PSV.”

’t Trefpunt zit nu zonder voorzitter. Het bestuur is druk op zoek. Wonink: ,,Als voorzitter heb je natuurlijk de nodige taken. Ik heb het met veel plezier gedaan. Wie zich geroepen voelt…”

Volledig scherm Ge Wonink © Karin Rosendaal