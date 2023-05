Vraag en Aanbod: Annemiek is haar sleutelbos verloren en Dorothé heeft een fietstas gevonden

Politie lost waarschu­wings­scho­ten in Mierlo om vluchtende verdachte te pakken

MIERLO - De politie heeft maandagmiddag in Mierlo waarschuwingsschoten gelost om een vluchtende verdachte in de kraag te vatten. Dit lukte pas na het gebruik van een stroomstootwapen. De automobilist sloeg in Heeze op de vlucht toen de politie hem in het vizier kreeg.