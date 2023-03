Vraag en aanbod: Hannie heeft een bank die afgehaald mag worden en bij De Molenschut zoeken ze gekleurd glas

Al jaren op zoek naar dat ene speciale kopje? Of wil u graag van uw oude stoeptegels af? Kan jullie nieuwe rockband muzikanten gebruiken? Of heeft u iets verloren of juist gevonden? In de rubriek Vraag&Aanbod van het ED helpen lezers elkaar!

Volledig scherm Deze bank mag in Mierlo worden afgehaald. © Hannie Van Gogh

Afhalen: een leren bank

Bij Hannie Van Gogh in Mierlo (Hvangogh@onsbrabantnet.nl) staat deze grijsblauwe leren bank (foto) klaar om te worden afgehaald. Die is nog in goede staat, alleen de achterzijde is wat verkleurd door de zon. Wie heeft interesse?

Gekleurd glas

Zorgboerderij De Molenschut in Leende heeft een groep enthousiaste gasten die veel plezier beleven aan het mozaïeken. Voor deze activiteit zijn ze op zoek naar gekleurd glas. Wie heeft dat nog ergens liggen en wil er de mozaïekgroep blij mee maken? De medewerkers van De Molenschut komen het graag ophalen. Ze zijn bereikbaar via: 040-2060923.

Vrijwilligers

Stichting Bewegingscentrum Son en Breugel (BSB) zoekt vrijwilligers. De BSB wil bewegen voor zoveel mogelijk mensen mogelijk maken en biedt onder andere mogelijkheden om onbelast te bewegen op de ‘bewegingsbanken’. Dat is een goed en gezond alternatief als belast bewegen niet meer goed mogelijk is. Tijdens het gebruik van deze banken zijn er altijd twee kundige vrijwilligers aanwezig om te helpen en aanwijzingen te geven. Daarvoor zijn wat meer vrijwilligers nodig voor minimaal een dagdeel (ochtend, middag of avond) op doordeweekse dagen. Voor een passende introductie en opleiding wordt gezorgd. Interesse? Mail of bel naar: info@stichting-bsb.nl of 0499-496666.

Volledig scherm Wie kan deze boekenrekken gebruiken? © Sjaak Eijsbouts

Afhalen

- Sjaak Eijsbouts uit Vlierden (aaaa@xs4all.nl of 0493-314412, na 10.30 uur) gaat verhuizen. Om die reden kunnen er bij hem 7 stalen boeken- en archiefrekken (128 x 128 cm x 26 cm, h x b x d) en nog 4 houten boeken- en archiefrekken (233 x 90 x 31 cm, h x b x d) worden afgehaald. Wie kan die gebruiken?

- Bij Karin van Berkel in Nuenen (karinvanberkel@hotmail.com) liggen diverse jaargangen van Openbaar Kunstbezit in de originele mappen worden afgehaald. Ook heeft ze nog verschillende recente jaargangen van de maandbladen Eos en Wetenschap in Beeld die de deur uit mogen. Ze wil er graag iemand een plezier mee doen.

- Wie heeft belangstelling voor een 12-lamps zonnehemel (190 x 90 cm)? Die is nog in goede staat en mag worden afgehaald bij Eindhovenaar Jan de Broekert: 040-2117256 of jandebroekert@gmail.com.

Volledig scherm Wie herkent zichzelf op deze klassenfoto van St. Jozefgaarde in Helmond? © Marlies Govers

Reünie

Er komt een reünie van de zesde klas van de St. Jozefgaarde in Helmond, schooljaar 1968-1969. Ine van de Laar (inevandelaarvanvijfeijken@hotmail.com) hoopt dat iedereen die zichzelf herkent op de foto zich snel bij haar aanmeldt.

Verloren

Wie heeft op 21 februari de autosleutel van A. Vos uit Eindhoven (040-2434536) gevonden? Die raakte zoek in de Bleijslaan in Eindhoven. Ze kan niet goed lopen en heeft de auto daarom echt nodig.

Rockzanger

Rockcoverband Rancho Grande is op zoek naar een rockzanger met bandervaring. Het repertoire van de band omvat de ‘dikste’ rockcovers uit de jaren 70, 80, 90 en 2000, de band treedt zo’n 12 keer per jaar op. De nieuwe zanger vindt bij Rancho Grande een geweldige zangeres als vocale partner, een ervaren band met drums, bas en twee gitaristen, een eigen repetitieruimte in Valkenswaard en elke woensdagavond een repetitie. Ben je enthousiast of heb je vragen, bel of mail naar Pieter Verkoooijen voor meer informatie: pieter.verkooijen@gmail.com of 06-22793909.

Badminton

De Veldhovense badmintonclub de Kempen zoekt nieuwe leden die overdag willen spelen . Vooral oudere heren en dames, zowel beginners als recreanten, kunnen bij deze vereniging prima uit de voeten. Belangstellenden zijn meer dan welkom om het eens een paar keer uit te proberen op een woensdag- of vrijdagochtend. Ze spelen in de NUVOC-sporthal op Korze 80 in Veldhoven. Meer informatie via: bcdekempen.nl.

Föhnborsteltje

Wie heeft nog ergens een kleine föhnborstel liggen die nooit gebruikt wordt? Mieke van den Berg uit Geldrop (06- 51831169 of miekeberg45@gmail.com) zou er goed mee zijn geholpen.

Afhalen

Wie heeft belangstelling voor het jubileumboek ‘Philips 100, 1891-1991'? Dat ligt bij Peter van der Palen in Valkenswaard (06-17043677) klaar om te worden afgehaald. Hij wil er graag iemand en plezier mee doen.

Op zoek naar..

Marja Hol (marja_hol@hotmail.com) is op zoek naar familieleden van Wim Moonen die in het verleden in Hapert woonde en getrouwd was met Lies Claassen. Ze is in het bezit van enkele familieportretten uit 1920 die ze graag aan de familie wil teruggeven.

Volledig scherm Wie verrast Peter Bouwmans met modelautootjes van Daf? © Peter Bouwmans

Modelauto’s

Deurnenaar Peter Bouwmans (06-50848499 of pebo_73@hotmail.com) verzamelt Daf modelauto’s (foto) en zou daar graag weer wat aanvulling voor willen hebben. Wie heeft nog iets voor zijn verzameling?

Sint Jozefsheil

Betsie Verberk (hamverberk@hotmail.com) is op zoek naar het boek ‘50 jaar Sint Jozefsheil’. Dat is een lustrumboek dat is uitgegeven ter ere van het vijftigjarig bestaan van het verpleeghuis Sint Jozefsheil in Bakel. Wie heeft dat voor haar? Ze zou er heel blij mee zijn.

Vrijwilligers

Het Museum voor Vluchtsimulatie in Someren is op zoek naar vrijwilligers met belangstelling voor de luchtvaart. Wie heeft interesse? Leo van der Weerden (06-15878355) geeft met plezier meer informatie.

Schildersezel

Bij wie staat nog ergens in huis een schildersezel die nooit meer gebruikt wordt? Christien Strijbosch uit Best (06-83698260 of christien_strijbosch@hotmail.com) zou er erg blij mee zijn.

Dekbed

L. van Westrienen uit Geldrop (06-25406889 of westrienen50@gmail.com) is voor een bedlegerige vrouw op zoek naar een tweepersoons (180 × 200) dekbed en eventueel ook een overtrek. Deze vrouw heeft haar bed in de kamer staan met een eenpersoons dekbed, maar dat schuift er steeds af en ze kan het dan zelf niet oprapen. Wie helpt?

Afhalen

Volledig scherm Deze stoelen mogen bij de familie In 't Ven worden afgehaald. © I. in 't Ven

- Bij de familie In ’t Ven in Eindhoven (ineke.intven@upcmail.nl) staan deze twee comfortabele leren stoelen (foto) klaar om te worden afgehaald. Ze willen er graag iemand een plezier mee doen.

- H. Meulendijks uit Someren (0493-496193 of a.meulendijks5712@gmail.com) heeft een paar lichtblauwe, zo goed als nieuwe Geox damessneakers in maat 40 die afgehaald mogen worden. Wie kan ze er een plezier mee doen?

- Bij Peter Nooten (06-40503062 of peternooten@home.nl) liggen 14 pakketjes met in elk 6 bruine Duracell 312 hoorbatterijen klaar om te worden afgehaald. Hij zou die het liefst willen ruilen tegen een doosje pure bonbons. Wie heeft interesse?

- Wie is er geïnteresseerd in het ‘Grootboek van de Tweede Wereldoorlog’, in totaal 3 delen of ‘Berichten van de Tweede Wereldoorlog’ (6 delen)? Die mogen worden afgehaald bij Gerry van Helvoort: wvanhelvoort1950@kpnmail.nl.

Volledig scherm Dit ligbad mag in Bladel worden afgehaald. © A. Claassen

Wipstoeltje

De Mierlose Marlies van der Velden (06-18057983) is op zoek naar een wipstoeltje. Heeft iemand er nog een dat niet meer gebruikt wordt? Zij zou er erg blij mee zijn.

Zelfhulp

De zelfhulpgroep HSP/PTSS heeft ruimte voor nieuwe deelnemers. Deze groep is er specifiek voor hoog sensitieve mensen die ook te maken hebben met een posttraumatische stressstoornis. Deze groep helpt je om HSP in relatie tot blokkades of uitdagingen in je leven beter te begrijpen, onder andere door elkaar te spiegelen en een klankbord te zijn voor de ander. De groep komt eenmaal in de twee weken op de vrijdagmiddag bij elkaar in Eindhoven. Ze zijn bij voorkeur op zoek naar nieuwe mannelijke leden voor deze gemengde groep. Voor meer informatie over de groep of om je aan te melden kun je kun je contact opnemen via: eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl of 040-2118328.

Mondharmonicaspelers

De Veldhovense Mondharmonica Vereniging (VMV) is op zoek naar enkele nieuwe leden. Zijn er mensen die dit instrument al bespelen maar nog steeds of niet meer in clubverband? Kom dan eens kennismaken tijdens een repetitie van deze club op dinsdagavonden van 19.30 tot 21.30 uur in Sentrum 70 op Handwijzer 34 in Veldhoven. Liever eerst meer informatie? Bel of mail naar Huub Weijers: 06-24985439 of hmpweijers@gmail.com.

Afhalen

- Dit ligbad (zie foto bovenaan het artikel) op pootjes met mantel en afvoer (166 x 78 x 60 cm, l x b x h, foto) staat bij A. Claassen in Bladel (0497-382189 of anke.claassen@telfort.nl) klaar om te worden afgehaald. Ze wil er graag iemand een plezier mee doen.

- Wie heeft interesse in een bruine leren tweezitsbank? Die ziet er nog perfect uit, schrijft G. van Gerven uit Valkenswaard (avvangerven@onsbrabantnet.nl) waar de bank mag worden afgehaald.

- Bij B. van Bakel in Eindhoven (040-2428777) staat een crèmekleurige wandkast met 3 schuifdeuren, waarvan 1 met spiegel, klaar om te worden afgehaald. Het gaat om een multifunctionele kast met veel ruimte, een hanggedeelte, planken en lades en een koof met verlichting. De afmetingen zijn 235 x 250 x 60 cm, h x b x d. Over hulp bij demontage en bezorgen kan overlegd worden.

- Voor iemand die graag veilig met zijn of haar hond wil fietsen, kan bij Eindhovenaar H. Santing (h.santing7@ziggo.nl) terecht om er deze Springer (foto) af te halen. Die is helemaal compleet, inclusief veiligheidsmechanisme. Wie heeft interesse?

Volledig scherm Wie heeft belangstelling voor deze Springer, zodat je veilig met je hond kunt fietsen? © H. Santing

