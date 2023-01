Vraag & Aanbod: lezer Leny geeft een pannenset weg en wie helpt Anny aan garen?

Al jaren op zoek naar dat ene speciale kopje? Of wil u graag van uw oude stoeptegels af? Kan jullie nieuwe rockband nieuwe muzikanten gebruiken? Of heeft u iets verloren of juist gevonden? In de rubriek Vraag&Aanbod van het ED helpen lezers elkaar!

OV-kaart gevonden!

Henri Bunnik (henribunnik@upcmail.nl) heeft op 25 januari een OV-chipkaart gevonden. Die staat op naam van mevrouw H. van Mierlo. Hij wil die graag aan haar teruggeven.

Borduurgaren

Anny van de Wetering (annyvandewetering@planet.nl) is bezig met het borduurpakket van De Muizenschoen, maar is nog niet halverwege en komt al garen tekort. Er zat te weinig garen bij. Het wordt geborduurd met DMC Mouline Special. Heeft iemand dit pakket nog liggen met eventuele restanten, of los DMC garen? Ze zou er geweldig mee geholpen zijn.

Handenarbeid

Handenarbeidclub Oude Toren in Eindhoven is een club waar kinderen van 6 tot en met 14 jaar kunnen knutselen wat ze zelf willen maken. Dat kan door te figuurzagen, timmeren, kleien, met Hama kralen te werken en nog veel meer, op maandagen of donderdagen van 18.45 tot 20.15 uur. De club is gevestigd in trefcentrum Oude Toren op Oudetorenstraat 6b in Eindhoven. Liever eerst meer informatie? Bel tijdens een clubavond naar: 040-2447948.

IETS IN TE ZENDEN? Oproepjes voor de rubriek Vraag & Aanbod en eventueel een foto kunnen via vraagenaanbod@ed.nl naar het ED worden gestuurd. Ook kunt u uw bijdrage via de post aanleveren:

Eindhovens Dagblad/Redactie Vraag en Aanbod

Torenallee 45

5617 BA Eindhoven

Alleen inzendingen met voor- en achternaam, woonplaats en telefoonnummer worden in behandeling genomen. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen te weigeren.

Deegrollers gezocht

G. van Bussel uit De Mortel (06-29455385) is voor woongemeenschap Zonnetij in Aarle-Rixtel op zoek naar deegrollers. Die willen ze gaan gebruiken bij een beweegactiviteit. In een straal van 10 km rondom Aarle-Rixtel komt ze die graag ophalen.

Golfplaten voor tomatenkas

Henk Schalen uit Geldrop (06-10845889) is op zoek naar licht doorlatende golfplaten voor zijn tomatenkas (360 x 160 cm) op zijn volkstuin. Wie heeft er nog iets liggen dat toch niet meer gebruikt wordt?

Gratis af te halen

- Wie is nog op zoek naar een pannenset? Leny van Beurden (lenyvanbeurden@gmail.com) heeft er een van het merk Gero Zilmeta die afgehaald mag worden. Ze wil er graag iemand een plezier mee doen.

- Wie heeft belangstelling voor doka-spullen uit de tijd van zwart-wit fotografie? Eindhovenaar Wim Bruens (06-23566263) heeft daarvoor onder andere nog filters, een Focusscope, een thermometer en een doka-lamp die afgehaald mogen worden.

- Bij P. de Bresser in Best (pwa.debresser@home.nl) mogen in totaal 240 grindtegels (60 x 40 cm) worden afgehaald. Wel voor 27 februari, zelf uit de grond halen en alles in een keer meenemen.