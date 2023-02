Vraag & Aanbod: lezer Marie-José zoekt nieuw baasje voor haar twee katten en popkoor kan mannen gebruiken

Al jaren op zoek naar dat ene speciale kopje? Of wil u graag van uw oude stoeptegels af? Kan jullie nieuwe rockband muzikanten gebruiken? Of heeft u iets verloren of juist gevonden? In de rubriek Vraag&Aanbod van het ED helpen lezers elkaar!

Reünie

Het is dit jaar 40 jaar geleden dat het districtskantoor van het GAK in Helmond werd geopend. Samen met de rayonkantoren Oss, Veghel en Boxmeer waren er in dit district honderden mensen werkzaam. In 2008 werd het district door de UWV-vorming opgeheven en werden deze kantoren definitief gesloten. Op veler verzoek komt er nu bij de 40ste verjaardag van de opening een reünie. Die vindt plaats op vrijdag 17 maart. De organisatie hoopt dat alle oud-medewerkers van die kantoren zich voor 1 maart aanmelden. Dat kan via: gakgmd.helmonder.nl.

Zangers

Popkoor Prestige Eindhoven wil graag groeien en heeft vooral ruimte voor nieuwe leden bij de baritons. Daarom houdt het koor op 27 maart van 20.00 tot 22.00 uur een mannenavond, een speciale repetitie met een focus op de heren. De Prestige live band is aanwezig, dus belangstellende krijgen meteen een indruk van hoe dit koor optreedt tijdens evenementen. Ook is er de mogelijkheid om de koorleden, de dirigent en de bandleden te ontmoeten. Prestige repeteert elke maandagavond in de theaterzaal van Het Klooster op Park 1 in Nuenen. Daar vindt ook de mannenavond plaats. Meer informatie via de website: popkoorprestige.nl.

Defecte laptops

Eindhovenaar Frans den Tuinder (f.tuinder@chello.nl) sleutelt in de wintermaanden graag aan defecte laptops. Zijn interesse gaat vooral uit naar de processor. Wie heeft nog een defecte laptop waar hij zich op kan uitleven?

Thermostaat

Ad van Saarloos uit Tilburg (avansaarloos1@kpnmail.nl) is op zoek naar een thermostaat voor een Liebherr vrieskist, type 461164. Die heeft een netto inhoud van 441 liter. Eventuele onkosten worden vergoed, schrijft hij erbij.

vena-bestek

Gezocht: bestek

Veldhovenaar Arjen Bijlsma (040-2565020 of santorini@upcmail.nl) wil heel graag zijn cassette met het gehamerd bestek van Gero Zilmeta (foto) weer compleet hebben. Daarvoor is hij op zoek naar 1 grote eetlepel, 1 grote vork en 3 kleine. Wie heeft die en gebruikt die zelf niet of nauwelijks meer? Hij zou er erg blij mee zijn.

Grill

De Eindhovense Karen Kortooms (06-13635929 of karenkortooms@hotmail.com) heeft ooit van haar ouders een Philips Rotating Grill (foto) gekregen. Die is tijdens de afgelopen feestdagen helaas kapot gegaan. Is er iemand die er nog een heeft en nooit meer gebruikt? Ze zou er heel blij mee zijn.

Postzegels

Een tijdje geleden vroegen Benthe en Rens van Lierop in deze rubriek om een aantal speciale postzegels. Ria Nouwens uit Middelbeers (06-51617295 of geertrianouwens@gmail.com) is naar hen op zoek omdat zij hen kan helpen met haar eigen dubbele zegels. Ze hoopt dat zij contact met haar opnemen.

Foto’s stormschade

A. Smits uit Drunen (july63@hotmail.nl) is op zoek naar een tijdschrift uit april/mei 1973 met daarin een fotoreportage over de ravage die de storm van 3 april in dat jaar aanrichtte in Elshout. Bij wie gaat er een belletje rinkelen en kan helpen?

Balletjes voor labyrint

Tonny van der Wijst (tvanderwijst@hotmail.com) heeft een houten labyrint van zolder gehaald om zijn kleindochter dit spel te leren. Jammer genoeg zijn de kleine balletjes van dat spel zoek. De gaatjes hebben een doorsnee van 1 centimeter. De kleinste knikkers zijn te groot. Wie weet raad?

Spiegelboeken

Henny van Berlo (hennyvanberlo@hotmail.com) is voor zijn dochter op zoek naar de Spiegelboeken van uitgeverij De Ruijter. Wie heeft die nog?

Puzzels

Wie helpt Riet Herman uit Eindhoven (06-49870594) aan legpuzzels met 500 stukjes? Ze heeft het liefst puzzels van Jan van Haasteren en Jumbo. Ze zou er erg blij mee zijn.

Wiplala

N. van de Greef (N.vandegreef@gmail.com) is op zoek naar het kinderboek ‘Wiplala’ van Annie M.G. Schmidt. Wie heeft dat voor haar?

ven-ketting

Dit zijn lezers verloren

De Veldhovense Rian de Lepper (riandelepper11@hotmail.com) is op donderdag 26 januari haar ketting verloren (foto). Ze raakte die kwijt in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven of ergens anders in Veldhoven. Deze heeft veel emotionele waarde. Ze zou daarom enorm blij zijn als de vinder contact met haar opneemt.

Vrijwilligers gezocht

- Hans van der Zande, vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland voor de afdeling Oekraïners in Eindhoven, is op zoek naar muzikanten of groepen die de Oekraïners op diverse locaties in Eindhoven een gezellige en kosteloze avond willen bezorgen. Interesse? Bel of mail: 06-33734984 of jmvanderzande@onsneteindhoven.nl.

- Vitalis Residentie Petruspark in Eindhoven zoekt versterking in het vrijwilligersteam. Ze zoeken gastheren of -vrouwen voor de borrelavond op dinsdagavonden van 20.00 uur tot 22.30 uur, vrijwilligers die incidenteel willen helpen bij culturele activiteiten en een gastvrouw die op vrijdagen aan de slag wil bij de dagbesteding. Neem voor meer informatie of aanmelden contact op met Manouk Kruizinga: m.kruizinga@vitalisgroep.nl of 06-40264634.

- Bent u of kent u een (gepensioneerd) vakdocent biologie of (kunst)geschiedenis die graag zijn of haar kennis met de bewoners van Vitalis Wissenhaeghe wil delen? Neem dan contact op met Corian Wartenbergh (C.Wartenbergh@vitalisgroep.n) van de activiteitenbegeleiding van dit woonzorgcentrum in Eindhoven. Zij kunnen zulke hulp goed gebruiken.

De Stichting Ontmoet en Groet is op zoek naar vrijwilligers die een keer per maand op donderdag van 15.00 tot 19.00 uur willen koken met oudere gasten. Deze club komt om de twee weken in de Hofnar in Valkenswaard koken. De vrijwilliger maakt een menu en doet daarvoor de boodschappen. Samen met de gasten wordt het eten voorbereid en daarna samen gegeten. Na het opruimen en gezellig bijpraten gaat iedereen weer naar huis. Meer informatie of meteen aanmelden? Neem even contact op met Lia Hoogeboom: 06-30885948.

Wie heeft er een soortgelijke grill voor lezer Karen Kortooms?

Gratis af te halen

-De dochter van Marie-José Knegtel uit Nuenen (06-46678981, na 09.00 uur, of mj.knegtel@onsnet.nu) gaat naar het buitenland verhuizen. Daarom zoeken ze een nieuw thuis voor haar twee katten (foto). Deze broer en zus zijn 10 jaar oud, kerngezond, aanhankelijk en knuffelig en gaan graag naar buiten. Ze zijn gesteriliseerd/gecastreerd, gechipt en voorzien van een paspoort voor gezelschapsdieren. Wie wil hen een nieuw thuis geven?

-Welke liefhebber of verzamelaar heeft interesse in verschillende analoge en digitale fotocamera’s, vraagt M. van den Bosch (mtibosch@gmail.com). Er zitten onder andere camera’s van Minolta, Pentax, Olympus en Medion bij.

- Wie heeft belangstelling voor een 50 jaar oude, nog steeds goed werkende zware naaimachine van Pfaff? Die mag worden afgehaald bij Wiel Hassing in Eindhoven: wiel.hassing@onsneteindhoven.nl.

- Bij Pierre van Hout in Valkenswaard (pierrevanhout@onsbrabantnet.nl) liggen 27 exemplaren van het maandblad Camera Magazine klaar om te worden afgehaald. Het gaat om uitgaven uit de jaren 90 en 2010 en bevatten veel artikelen over zowel analoge als digitale fotografie, foto’s en ook technische artikelen. Wie heeft interesse?

- Huub ter Hart uit Luyksgestel (06-44126555 of huubterhart@gmail.com) gaat verhuizen en heeft nu een flinke spiegel te veel die afgehaald mag worden. Het is een vlakke spiegel zonder lijst met de afmetingen 80 x 85 cm en is 5 mm dik. Wie kan die gebruiken?

- Bij Riky Willems in Nuenen (06-27391704) mag een werkbank met bankschroef, een stalen frame en houten onderbouwkast met 2 deurtjes (100 x 150 x 55 cm, h x b x d) worden afgehaald. Wie wil die hebben?

-Kees Visser (Visser.kees@12move.nl) wil graag iemand een plezier doen met zijn oude racebaan, een MoToRing uit 1966. Die is compleet, in prima staat en toe aan een nieuwe liefhebber.

magazines om af te halen

- Bij Peter van Duppen in Helmond (0492-5462302) staan twee bedbodems klaar om te worden afgehaald. Het gaat om dwarsgespannen spiraalbodems van het merk Auping met de afmetingen 90 x 210 cm. Hij hoopt dat iemand die nog kan gebruiken.

- Welke motorliefhebber heeft belangstelling voor een stapel motormagazines van de afgelopen twee jaar? Het gaat om de tijdschriften MotoPlus en Moto73. Ze mogen worden afgehaald bij Michel de Wit: michel_de_wit@hotmail.com.

- Bij de familie Heuvelmans in Waalwijk (ton.liaheuvelmans@outlook.com) mag een donkergroene leren tweezits bank worden afgehaald.

- Bij Michel Ebbing (michel.ebbing@gmail.com) mogen vijf albums met eerstedag enveloppen en twee albums met gestempelde Nederlandse postzegels worden afgehaald. Wel alles in een keer meenemen

- Yvonne van Boort (Yvon_van_boort@hotmail.com) maakte ooit een paneeltje op olieverf van André Hazes (50 x 34,5 cm). Wie wil het hebben?