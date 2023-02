Vraag & Aanbod: lezer Tineke zoekt een droogkap en Huub geeft een magnetron weg

Al jaren op zoek naar dat ene speciale kopje? Of wil u graag van uw oude stoeptegels af? Kan jullie nieuwe rockband muzikanten gebruiken? Of heeft u iets verloren of juist gevonden? In de rubriek Vraag&Aanbod van het ED helpen lezers elkaar!

Gezocht: Single BZN

Wie verrast Alphonsa van de Ven uit Lieshout (alphonsavdv@gmail.com of 06-40991649) met de single Riding on van BZN? Ook andere spulletjes van BZN zijn meer dan welkom.

Haardroogkap

De Nuenense Tineke Oosterbaan (040-2832708 of tineke.oosterbaan@onsnet.nu) is op zoek naar een haardroogkap zoals die vroeger in vrijwel elk huishouden te vinden was. Wie helpt?

Scorebord

Is er een biljartclub of café die twee recreantenteams biljarters in Bergeijk kan helpen aan een nog werkend digitaal scorebord? Ze zouden er goed mee geholpen zijn. Zij biljarten wekelijks bij een inloophuis waar jammer genoeg geen digitaal scorebord aanwezig is . Wie er een over heeft kan contact opnemen met Wim Rijkers in Bergeijk: 06-28209844 of wj.rijkers@kpnmail.nl.

© K. Hoyer

Deze lezers hebben spullen verloren

K. Hoyer uit Eindhoven (06-12195821) is op dinsdag 24 januari in de Poeyersstraat in het Eindhovense stadsdeel Tongelre zilveren oorbel met drie zirkonia’s (zie foto hierboven) verloren. Deze oorbel heeft veel emotionele waarde. Heeft iemand die gevonden?

De Eindhovense Lia van Antwerpen (06-22940912 of liavan1@kpnmail.nl) is op woensdag 18 januari haar horloge verloren. Ze raakte het in de omgeving van de Heezerweg en de Kamperfoelielaan in Eindhoven kwijt. Het gaat om een vrij plat, rond goudkleurig klokje van hoogwaardig materiaal en heeft een goudkleurige flexibele band met kliksluiting. Ze erfde het van haar moeder en heeft om die reden veel emotionele waarde. Er is haar dan ook veel aan gelegen om het terug te vinden. Wie heeft het gevonden?

Eindhovenaar Albert Verdonk (albert.verdonk@hetnet.nl) is op vrijdag 27 januari een zwarte muts met rode stippen verloren. Dat gebeurde aan de noordkant van winkelcentrum Woens XL, in de omgeving van Primera. Het was een cadeau van zijn overleden vrouw en hoopt daarom dat de vinder zich meldt.

Vrijwilligers voor voedselbank

Voedselbank Eindhoven is op zoek naar vrachtwagenchauffeurs met rijbewijs C en C1 en vrijstelling van code 95 voor grote transporten en chauffeurs met rijbewijs BE voor de busjes. Die halen elke ochtend de producten op bij Albert Heijn en Jumbo filialen in Eindhoven op. Ook logistiek medewerkers zijn welkom. Ben je met pensioen of heb je hier tijd voor? Stuur je gegevens naarDiny van den Broek: vbevacatures@gmail.com.

Deegrollers gezocht

G. van Bussel uit De Mortel (06-29455385) is voor woongemeenschap Zonnetij in Aarle-Rixtel op zoek naar deegrollers. Die willen ze gaan gebruiken bij een beweegactiviteit. In een straal van 10 km rondom Aarle-Rixtel komt ze die graag ophalen.

Witte eettafel, gratis op te halen © Annemieke van der Beek

Gratis af te halen

Huub ter Hart uit Luyksgestel (06-44126555 of huubterhart@gmail.com) gaat binnenkort verhuizen en heeft dan deze losstaande combimagnetron van het merk Brother over. Die werkt nog uitstekend. Wie heeft interesse?

- H. Meulendijks uit Someren (0493-496193 of a.meulendijks5712@gmail.com) heeft een vrijwel nieuwe en complete puzzel van Jan van Haasteren over. Het gaat om de brandweerpuzzel van 500 stukjes. Wie wil die hebben?

- Bij de Eindhovense Marjan van der Made (06-10328822 of marjan_49@outlook.com) liggen ongeveer 80 stoeptegels klaar om afgehaald te worden.

- Wie kan een zo goed als nieuwe Auping bedspiraal gebruiken? De maat is 90 x 200 cm en zowel hoofd- als voeteneind zijn met de hand verstelbaar. Interesse? Neem even contact op met C. van Hoek in Eindhoven: 06-10615710 of carlavanhoek@hotmail.com.

- Helmonder Peter van Duppen (0492-546230) heeft na een verbouwing een raam van dubbel glas met ventilatierooster niet meer teruggeplaatst. De afmetingen zijn 72 cm breed, de hoogte van het glas is 132 cm, de totale hoogte 141,5 cm. Hij hoopt er iemand blij mee te kunnen maken.

- Wie heeft belangstelling voor countrytijdschriften? Anke van de Ven in Westerhoven (06-20849222) heeft de complete jaargang 1997 en 6 nummers van 1998 van het Engelstalige tijdschrift New Country die afgehaald mogen worden.

grindtegel © privébezit

-Bij Annemieke van der Beek in Middelbeers (Annemiekevdbeek@gmail.com) mag bovenstaande witte eettafel (160 x 85 x 78 cm, l x b x h, foto) worden afgehaald. Wie wil die hebben?

- Yvonne van der Voort (yvonnevandervoort@home.nl) gaat verhuizen en is aan het opruimen. Ze heeft zo’n 45 kinderleesboekjes over de Tweede Wereldoorlog en nog veel andere lees- en stripboeken die de deur uit mogen. Wie wil die hebben?

- Wie is nog op zoek naar een pannenset? Leny van Beurden (lenyvanbeurden@gmail.com) heeft er een van het merk Gero Zilmeta die afgehaald mag worden. Ze wil er graag iemand een plezier mee doen.

- Bij P. de Bresser in Best (pwa.debresser@home.nl) mogen in totaal 240 grindtegels (60 x 40 cm) worden afgehaald. Wel voor 27 februari, zelf uit de grond halen en alles in een keer meenemen.