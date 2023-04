Vraag en aanbod: Rianne wil een bankstel ruilen en Wedertklank zoekt muzikanten en bij Jan mag een surfplank worden afgehaald

PROFIEL Waarom Steven Bergwijn nooit écht afscheid nam bij PSV, dat dit kan leren van het verleden

Het PSV-publiek ontving Cody Gakpo twee maanden geleden met alle egards. Een afscheid van de drie jaar geleden eveneens in de winter - en voor veel geld - vertrokken Steven Bergwijn kwam er nooit, maar zondag is hij met Ajax wel terug in Eindhoven. Wat maakt dat nog los?