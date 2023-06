Vraag en Aanbod: wie is zijn tas mét laptop verloren, vraagt Frans

Steekpar­tij in Helmond: vrouw (60) raakt zwaarge­wond, verdachte (33) opgepakt

HELMOND - Bij een steekpartij in een woning aan de Trompstraat in Helmond is zondagmiddag een 60-jarige vrouw ernstig gewond geraakt. De politie hield even na het incident een verdachte (33) aan.