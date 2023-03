Vraag en aanbod: Willy is haar oorbel kwijt en Mia geeft historische borden weg

PSV begroet keeper Benitez weer op het trainings­veld: dit is de stand van zaken

Bij PSV keerde keeper Walter Benitez dinsdag terug op het trainingsveld, na een knieblessure. De goalie is mogelijk zaterdag alweer inzetbaar, in de competitiewedstrijd tegen NEC. Wel moet trainer Ruud van Nistelrooij daar deze week nog een klap op geven. PSV neemt geen risico's met Benitez en heeft ook vertrouwen in reservedoelman Joël Drommel, die volgende week dinsdag in het bekerduel met Spakenburg sowieso zal keepen.