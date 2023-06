Vraagtekens bij wéér een groot financieel overschot in Veldhoven: ‘Had dit niet voorspeld kunnen worden?’

PSV verwacht veel meer van het eigen vrouwen­team en neemt per direct afscheid van trainer De Rooij

Het vrouwenteam van PSV krijgt een nieuwe trainer. De Eindhovense club neemt namelijk per direct afscheid van de 43-jarige Rick de Rooij, die vanaf december 2020 was aangesteld om de ploeg naar een hoger niveau te leiden. Dat is in de eredivisie, zeker dit seizoen, bepaald niet gelukt. Er wordt veel meer verwacht.