Vrachtwagen met hooibalen vliegt in brand op de A2 bij Maarheeze, weg is dicht

Hoe de vrachtwagen in brand kon vliegen, is nog niet bekend. De Veiligheidsregio laat weten dat de vrachtwagen is geladen met hooibalen. De vrachtwagen en de lading, die erg vatbaar is voor vuur, stonden volledig in lichterlaaie.



Volgens de brandweer gaat het nablussen en opruimen nog een tijd duren. ,,De vrachtwagen en de hooibalen stonden volledig in brand. Wij probeerden uitbreiding naar de berm te voorkomen, want die is ontzettend droog”, zegt een woordvoerder.