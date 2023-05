Vrachtwagen met pech zorgt tijdelijk voor dichte rijstrook en grote vertraging op A50 bij Eindhoven

Er moet een en ander gebeuren bij PSV Vrouwen, dat klaar is na nederlaag tegen Ajax

Met de 1-3 nederlaag tegen Ajax in de halve finale van de eredivisie cup zette PSV Vrouwen maandagavond een streep onder het seizoen 2022-2023. De laatste wedstrijd op PSV Campus De Herdgang in Eindhoven stond in het teken van het afscheid van meerdere voetbalsters.