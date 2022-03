Vrachtwagen vliegt in brand op de A2 bij Eindhoven, cabine gaat volledig in vlammen op

Eindho­venaar (37) met steekwon­den in zijn hoofd op straat aangetrof­fen

EINDHOVEN - Een 37-jarige man is zaterdagavond op 't Eindje in Eindhoven gewond door omstanders aangetroffen. Volgens de politie had de Eindhovenaar meerdere steekwonden in zijn hoofd. Hij is zwaargewond. De man verklaarde dat hij die avond op de Nieuwe Emmasingel door een onbekende werd gestoken.

27 maart