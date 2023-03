Vriendelijkere cookiemuur op website gemeente Eindhoven, maar omzeilen blijft onmogelijk

Eindhoven kocht data van onwetende appgebrui­kers voor drukteme­ter, herkomst waarschijn­lijk onrechtma­tig

EINDHOVEN – In de coronajaren heeft de gemeente Eindhoven locatiegegevens van centrumbezoekers gekocht terwijl zij dat niet wisten of konden weten. De anonieme data van mobiele telefoons werden gebruikt voor een druktemeter en de herkomst was waarschijnlijk ‘onrechtmatig’.