Vrieshuisje en gemeentehuis Son en Breugel krijgen ook monumentenschildje

Piets tuin is een bonte verzame­ling: ‘Ik neem het maar aan, anders gooien ze het weg’

EINDHOVEN - Het is een klein voortuintje, maar we raken er niet uitgekeken. Diverse struiken staan er, met in het midden eens hoge vlaggenmast. Daar prijkt nu de vlag ‘Geslaagd!’ van zoon Nicky. Vader Piet van den Oever vertelt trots dat hij ICT studeerde aan het Summa College. ,,Daar heb ik hem niet bij kunnen helpen, want ik weet niets van computers. Ik ben meer van de metaal.”