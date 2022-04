Vroeger werd om nieuwbouwhuis of kavel geloot. Nu heb je een grote zak geld nodig, merkte Marc Aarts uit Leende

Direct na linkse verkie­zings­winst wordt de bitterbal vegeta­risch in het Eindhoven­se Stadhuis: ‘Dat ik dit nog moet meemaken’

EINDHOVEN - Het Stadhuis in Eindhoven gaat op de vegetarische toer. Plantaardig en vegetarisch eten wordt de norm. Ambtenaren en bezoekers die gehecht zijn aan hun plakje vlees, stukje vis, frikandel of een vleesbitterbal moeten dat in de toekomst vooraf als eetwens doorgeven.

21 april