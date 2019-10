Vrouw (50) die tijdens overval in Eindhoven op de grond werd gesmeten: ‘Dacht alleen aan onze katten’

EINDHOVEN - Bij een overval in het Eindhovense stadsdeel Stratum werd een vrouw (50) in de slaapkamer op de grond gegooid en bewaakt terwijl ondertussen het huis werd doorzocht. Ze riepen ‘politie, politie’. Ik riep terug dat ik niet achterlijk was.’

Een vrouw was in haar eentje thuis in de Edelweisstraat in Eindhoven toen drie overvallers dinsdagochtend de voordeur openbraken, haar in de slaapkamer op de grond gooiden en heel de woning doorzochten. Ze hadden geen wapens, wel bivakmutsen en handschoenen. Uiteindelijk ging het trio er met geld en sieraden vandoor. De overval vond plaats rond half tien in de ochtend, desondanks kreeg niemand in de buurt er iets van mee.

Buik

De vrouw (50) was in de badkamer toen ze gestommel aan de voordeur hoorde. Haar man, dacht ze. Toen ze door het trappengat keek, zag ze twee mannen in de hal staan. Geheel in het zwart en met bivakmutsen. „Ik dacht: wat is dit nou? Toen ze me zagen, schreeuwden ze: ‘politie, politie.’ Ik riep meteen terug dat ik niet achterlijk was. Daarna renden ze de trap op. Een van de mannen gooide me in de slaapkamer op de grond. Daar moest ik op mijn buik blijven liggen.”

Terwijl ze in de slaapkamer werd bewaakt, hoorde ze hoe er op de eerste verdieping en de zolder werd gezocht. Ook op de begane grond was iemand bezig. Het overvalteam moet - inclusief haar bewaker - dus uit minimaal drie mannen hebben bestaan. Waar ze naar zochten? „Geld. Daar vroegen ze in ieder geval de hele tijd naar. Ik bleef maar zeggen dat ik niks had. Daarna hebben ze ook de achterdeur opengebroken en geprobeerd om in te breken in de garage.”

Motoren

Haar man heeft een bedrijf in motoren aan huis, vandaar de interesse in de garage. Het trio slaagt er echter niet in om daar binnen te komen. „Maar ik denk wel dat ze daarom dachten dat er bij ons iets te halen viel”, vertelt de overvallen vrouw. De daders gingen er overigens niet met lege handen vandoor. Ze vonden wat geld, al bestond de buit vooral uit sieraden.